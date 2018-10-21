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Yurdun 4. katından atlayan öğrenci hayatını kaybetti

Adıyaman’da bir üniversite öğrencisi, kaldığı yurdun 4.

Adıyaman'da bir üniversite öğrencisi, kaldığı yurdun 4.katından atlayarak yaşamına son verdi.


Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesinde bulunan Adıyaman KYK Veysel Karani Erkek Öğrenci yurdunda kalan Adıyaman Üniversitesi Sanat Tarihi Öğrencisi Muhammed Karakaya (19), bilinmeyen nedenlerden dolayı yurdun 4.kat penceresinden aşağıya atladı. 4.kattan düşen Karakaya'yı fark eden yurt görevlileri ile öğrenciler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karakaya, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muhammed Karayaka yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karakaya'nın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Karakaya'nın Adıyaman'ın Kahta ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu İstanbul'da ikamet ettiği ve üniversite okumak için Adıyaman'a geldiği öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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