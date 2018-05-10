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10 Mayıs 2018 15:30

Yurt öğrencileri sağlık için pedal çevirdi

Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, ‘Sağlık İçin Hareket Et’ isimli etkinlik kapsamında pedal çevirdi.

Yurt öğrencileri sağlık için pedal çevirdi

10 Mayıs 2018 15:30


Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü bahçesinden merkeze bağlı Hasankendi köyüne kadar düzenlenen bisiklet etkinliğine Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu, sağlık müdürlüğü personelleri, KYK yurtlarında kalan öğrenciler ve KYK çalışanları olmak üzere toplam 130 kişi katıldı.


Bisiklet etkinliğiyle alakalı konuşan Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu, “Bugün ‘Sağlık İçin Hareket Et’ etkinliği kapsamında yüzden fazla öğrenci ve personelimizle bir bisiklet etkinliği düzenledik. Güzel bir etkinlik oldu, katılım üst seviyedeydi. Öğrencilerimizin üzerindeki mutluluk bizleri de son derece mutlu etti. Burada özellikle öğrencilerimizin çocukluklarına döndüklerini gördük. Aslında bisiklet kullanımının son derece sağlıklı olduğu, Adıyaman koşullarında bisikletin çok rahat bir şekilde kullanıla bileceğini bizlerde, öğrencilerimiz de hepsi gördü” dedi.


Bisiklet etkinliğine katılan Zeliha Yılmaz ise, “ Çok güzel bir etkinlik, sadece etkinlik olarak kalmasın, Adıyaman sokaklarında da bisikletlerle dolaşılsın, rahat rahat gezilsin isterim. Kalbin için pedalla, sağlık için hareket et” şeklinde konuştu.


Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu ise konuşmasında, “Buradaki amacımız, bisiklet etkinliğinin kamuoyunda yaygınlaşmasını sağlamak, fiziksel aktiviteyle obezitenin engellenmesini ve önüne geçilebilmesini sağlamaktır” diye konuştu.




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