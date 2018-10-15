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Yusuf Güney konseri büyük ilgi gördü

Çiğ Köfte Festivali kapsamında Adıyaman’a gelerek konser veren ünlü sanatçı Yusuf Güney, hayranlarını coşturdu.

Çiğ Köfte Festivali kapsamında Adıyaman'a gelerek konser veren ünlü sanatçı Yusuf Güney, hayranlarını coşturdu.


Adıyaman'ın etsiz çiğköftesinin tanıtımı için Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çiğköfte Festivali etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Yusuf Güney, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Mansur Yardımcı Stadyumu'nda hayranları ile bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu konseri, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi. Ünlü sanatçı Yusuf Güney'in seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülere konsere katılan binlerce kişi eşlik edip doyasıya eğlendi.


Yusuf Güney'i Adıyaman'da ağırlamaktan oldukça mutlu olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, ünlü sanatçıya çiğ köfte leğenini temsil eden plaket ile çiçek verdi.

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