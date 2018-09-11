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Yüzme kursunu tamamlayan çocuklara sertifikaları verildi

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 80.

Yıl Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi kurum bünyesinde yatılı kalan çocuklar, yüzme sertifikaları verildi.


80.Yıl Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi kurum bünyesinde yatılı kalan çocuklara, usta eğiticiler ve uzmanlar tarafından yüzme dersleri verildi. Kurs bitiminde ise yüzme kurslarına katılan engelli çocuklara pasta kesilerek katılım belgeleri verildi. Özel bir spor kompleksinde düzenlenen törene katılan Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Abdurrahman Bilgiç, çocukları tebrik ederek başarılar diledi. Bilgiç, “Bu kurslarla çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlamaktır. Burada amacımız kurum olarak, sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Bu vesileyle kurslarımıza katılan ve sertifika almaya hak kazanan tüm çocuklarımızı kutluyorum” diye konuştu.

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