Zabıta ekipleri bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şehir merkezindeki matador ve pastanelerden hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yapan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kurallara uymayan işyerlerine göz açtırmadı.

Zabıta ekipleri tarafından gece gerçekleştirilen matador denetimi ile gündüz gerçekleştirilen pastane denetiminde belirlenen kurallara uymayan ve temizliğe önem göstermeyen işyerlerine uyarı ve cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam edeceğini dile getiren belediye yetkilileri, Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdalar tüketebilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini, yaptıkları denetimlerde hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurullara uymayan işyerlerine gerekli uyarılarda ve işlemlerde bulunduklarını, Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söylediler.