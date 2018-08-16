Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 21:17

Zabıta ekipleri bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi şehir merkezindeki pastanelerde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı

16 Ağustos 2018 21:17


Kurban Bayramı öncesi şehir merkezindeki pastanelerden hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yapan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kurallara uymayan işyerlerine göz açtırmadı.


Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde belirlenen kurallara uymayan ve temizliğe önem göstermeyen işyerlerine uyarı ve cezai işlem uygulandığını söyleyen yetkililer, vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam edeceğini dile getirdi.


Belediye görevlileri, “Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdalar tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurullara uymayan işyerlerine gerekli uyarılarda ve işlemlerde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç