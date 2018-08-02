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02 Ağustos 2018 16:34

Zehir tacirlerine darbe

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Zehir tacirlerine darbe

02 Ağustos 2018 16:34

Narkotik ekiplerince yakalanan 2 şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakleden şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Malazgirt Mahallesinde C.Ö., ile İ.Y., isimli şahıslar 75 gram eroin maddesiyle yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şahıslar sevk edildikleri Adıyaman Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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