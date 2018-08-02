Zehir tacirlerine darbe

Narkotik ekiplerince yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakleden şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Malazgirt Mahallesinde C.Ö., ile İ.Y., isimli şahıslar 75 gram eroin maddesiyle yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şahıslar sevk edildikleri Adıyaman Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.