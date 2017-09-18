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18 Eylül 2017 16:34

Zehirlenen leylek tedavi altına alındı

Adıyaman’da zehirlendiği belirlenen leyleğin tedavisini gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, leyleğin tedavisini gerçekleştirdi.

Zehirlenen leylek tedavi altına alındı

18 Eylül 2017 16:34


Sokak hayvanlarına yönelik yürüttü hassas çalışmadan dolayı takdir toplayan Adıyaman Belediyesi, duyarlı vatandaşlar tarafından rahatsızlandığı gerekçesiyle Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve zehirlendiği belirlenen leyleği yeniden hayata döndürdü.


Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından müdürlük bünyesinde kurulan Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen uzun tedavi sonucunda sağlığına kavuşan leylek hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Yusuf Işık, leyleğin tedavisi tamamlanana kadar merkezde kalacağını söyleyerek, “Kısa süre içerisinde sağlığına tamamen kavuşacağını tahmin ettiğimiz leyleği iyileştikten sonra yeniden doğal yaşam alanına salacağız” dedi.




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