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Zihinsel engelli gencin yüzünün bıçakla kesildiği iddia edildi

Adıyaman’da, pamuk şeker satarak geçimini sağlamaya çalışan 25 yaşındaki zihinsel engelli gencin yüzünün bıçakla kesildiği iddia edildi.

Adıyaman'da, pamuk şeker satarak geçimini sağlamaya çalışan 25 yaşındaki zihinsel engelli gencin yüzünün bıçakla kesildiği iddia edildi.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında pamuk şeker satan zihinsel engelli Mahmut Boybay'ın yanına gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs iddiaya göre bilinmeyen nedenlerden dolayı Boybay'ı önce darp etti. Boybay'ı darp eden şahıs daha sonra iddiaya göre elinde bulunan bıçak ile Boybay'ın yüzünü kesti. Aaraya vatandaşların girmesi ile olay yerinden hızla kaçan şahıs kayıplara karışırken Boybay ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mahmut Boybay, kendisini darp ederek yüzünü kesen şahsın yakalanıp cezalandırılmasını istedi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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