Ziraat odaları başkanlarından Yakup Taş’a destek

Adıyaman İl Özel İdaresi eski sosyal tesislerinde iftar yemeğinde bir araya gelen ziraat odası başkanları Adıyaman Eski Ziraat Odası Başkanı olan Yakup Taş’a tam destek verdi.

AK Parti Milletvekili Adayı Yakup Taş’ın da katıldığı programa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, Adıyaman Ziraat Odası Meclis Başkanı Abdurrahman Çelik, Adıyaman ziraat odalarının meclis üyeleri katıldı.Burada bir konuşma yapan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, “Daha önce Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı yapan Yakup Taş’ın milletvekili adayı olması bizleri ziyadesiyle sevindirmiş. Çiftçinin ve üreticinin içinden gelen onların dertleriyle dertlenen bir kişinin milletvekilliği adaylığı listesinde yer almasına hem sevindik hem de desteklerimizi açıklıyoruz. Ziraat Odaları olarak kendisine buradan tam destek verdiğimizi açıklıyoruz. Tüm ziraat odası başkanlarımızın bu desteği mevcuttur. Burada olmayan bazı arkadaşlarımız mazeretleri nedeniyle katılamadılar. Onlarda desteklerini dile getirdiler. Yakup Taş’a başarılar diliyoruz” dedi.

AK Parti Milletvekili Adayı Yakup Taş ise, kendisine verilen destekten dolayı teşekkür ederek, “Halkımızın büyük teveccühü ile karşılaştığımız Adıyaman’da ziraat odalarının bu desteği bize ayrı bir güç vermiştir. Daha önce başkanlığını yaptığı ziraat odaları başkanlarının bu desteği bizim gücümüze güç kattı. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle tütün üreticileri gönüllerini rahat tutsunlar. Bu güne kadar hep onların yanındaydık bundan sonrada onların yanında olacağız” diye konuştu.