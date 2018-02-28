Ziraat Odası muhtarlar ve tütün firmalarını bir araya getirdi

Adıyaman’da Ege menşei sözleşmeli tütün üretimi yaptıran tütün firmaları ile Muhtarlar Derneği Başkanı Şevket Alagöz ve köy muhtarlarının katılımlarıyla Adıyaman Ziraat Odasında toplantı yapıldı.Toplantıda tütün üreticilerin sorunları ele alındı.

Adıyaman Ziraat Odasında gerçekleşen toplantıda konuşan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan,ilimizde uygulanan fiyatların düşüklüğü konusunda ilgili firmaların temsilcilerinin dikkatini çekti.

Başkan Şahan, “Ege’de tütün başfiyatı yaklaşık 17-18 TL iken, ilimizde 13 TL’dir. Arada küçümsenmeyecek bir fark var. Bu fiyat farkı üreticimizin tepkisine neden olmaktadır. Adıyaman gerçek bir tütün diyarıdır. Çiftçilerimiz fiyatlar konusunda memnun edildiğinde daha özverili bir şekilde üretip standardın üzerinde bir kaliteyi yakalayacaktır. Kalite konusunda çiftçilerimizinde dikkat etmesi gerekiyor. Ege menşei tütünlerde yaklaşık 10 yıllık bir geçmişimiz bulunmakta ve bu sayede hem ailelerin ekonomisine hem de ilimiz ekonomisine ciddi katkılar sağlanmaktadır. Bu üretimi devam ettirmek ve ilimizi vazgeçilmez konuma getirmek için öncelikle kaliteyi yükseltmemiz gerekmektedir” dedi.

Toplantıya katılan firma temsilcileri ise çiftçilerin sorunlarının çözümlerinde tütün eksperlerini her zaman arayabileceklerini bu sorunlarının çözüleceğini dile getirdi.

Firma temsilcileri üretici ve eksper birlikteliğinde yapılacak üretimin daha verimli ve kaliteli olacağını ifade etti.