Ziyaret ettiği kuruma buket yerine çam fidanı götürdü

Buket ya da çelenk yerine çam fidanları getirerek ziyaret ettiği kurumun bahçesine diken Başkan Mahmut Fırat, bundan sonra yapacakları ziyaretlerde de aynı şekilde fidanlar götürüp dikeceğini vurguladı. Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Müdürü Eşref Çakar'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yapılan ziyarette, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Çelenk'te yer aldı. Sıcak sohbet havasında gerçekleştirilen ve kurumun çalışmaları hakkında Müdür Çakar'dan bilgiler alan Başkan Fırat, daha sonra getirdiği fidanları KOSGEB müdürlüğü bahçesine dikti. Bahçeye getirdiği 3 adet çam fidanı diken Başkan Fırat, ağaçların ve yeşillendirmenin öneminden bahsetti. Başkan Fırat, “Biz KOSGEB İl Müdürümüz Eşref Çakar'ı farklı bir sosyal etkinlik mantıyla ziyaret ettik. Toprak ile fidanı birleştirmeyi hedefledik. Ağaçların topluma ve insanlığa nasıl bir güzellik kattığını hepimiz biliyoruz. Bundan sonra imkanları olan fiziki yapısı buna müsait olan yerleri ziyaret ettiğimizde fidan ile toprağı buluşturacağız. Bu çalışmayı geliştirme noktasında bir mesaj olarak bunu bugün burada yapmaya çalıştık ve inşallah bunun devamı gelir” dedi.