1 Mayıs’ta piknik alanları doldu taştı

Afyonkarahisar’da 1 Mayıs nedeniyle tatil yapan vatandaşlar, sabah erken saatlerde aileleriyle birlikte piknik alanlarına akın etti. Vatandaşlar gün boyunca mangal yakarak dinlendi. Kentin en geniş piknik alanlarından olan Fuar Mesire Alanı’nda komşuları ve ailesiyle birlikte 1 Mayıs’ı kutlayan Recep Könül ve Yüksel Özpınar, havanın da güneşli olması nedeniyle piknik organizasyonu yaptıklarını ifade etti. Eşiyle birlikte piknik alanına gelen ve ayağı kırık olmasına rağmen moral bulduğunu dile getiren Ayla Könül ise 1 Mayıs’ı fırsat bilerek hoşça vakit geçirdiklerini söyledi.