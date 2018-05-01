Diğer
Kategoriler
01 Mayıs 2018 16:20

1 Mayıs’ta piknik alanları doldu taştı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması nedeniyle Afyonkarahisar’da piknik alanları adeta doldu taştı.

1 Mayıs’ta piknik alanları doldu taştı

01 Mayıs 2018 16:20


Afyonkarahisar’da 1 Mayıs nedeniyle tatil yapan vatandaşlar, sabah erken saatlerde aileleriyle birlikte piknik alanlarına akın etti. Vatandaşlar gün boyunca mangal yakarak dinlendi. Kentin en geniş piknik alanlarından olan Fuar Mesire Alanı’nda komşuları ve ailesiyle birlikte 1 Mayıs’ı kutlayan Recep Könül ve Yüksel Özpınar, havanın da güneşli olması nedeniyle piknik organizasyonu yaptıklarını ifade etti. Eşiyle birlikte piknik alanına gelen ve ayağı kırık olmasına rağmen moral bulduğunu dile getiren Ayla Könül ise 1 Mayıs’ı fırsat bilerek hoşça vakit geçirdiklerini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç