1 yılda yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesinde 1 yıl içerisinde yapımı tamamlanan Merkez Ulu Cami, Cuma namazı sonrası ibadete açıldı. Açılışta konuşan Vali Yıldırım, “Allah içini bol etsin, cemaati bol olsun” dedi.

Karacaören Ulu Cami’nin açılışına Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Çay Kaymakamı Turan Erdoğan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Doğan Şar, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Karacaören Belediye Başkanı Muhterem Algül, çevreve belde belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Merkez Ulu Caminde kılınan Cuma Namazı sonrasında cami avlusunda yapılan açılış töreninde konuşan Vali Yıldırım, “Karacaören’i ilk defa 5 Ağustos’ta buradaki şehidimizi uğurlamak için geldiğimizde tanıdım. O zaman bu camimiz inşaat halinde idi. Hayırseverlerimiz ellerini çok çabuk tuttular. Hepsinden Allah razı olsun, camimiz ibadete açıldı. Cuma namazımızı burada kıldık. Karacaören Merkez Ulu Caminin içi de çok şık ve aydınlık olmuş. Ferah, güzel ve insan içine girdiğinde insanın içini de ferahla dolduran bir cami olmuş. Allah içini de doldursun ve cemaatini bol etsin inşallah. Ben bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum ve herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Karacaören Merkez Ulu Cami açılışı İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından yapılan dua ile son buldu.