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10 Kasım'a özel “Unutmadık!” sergisi Park Afyon'da

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.

Ş. tarafından yönetilen, Zafer Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Park Afyon AVM 'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümüne özel “Unutmadık!” temalı sergi 2-10 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak.


Onur Akmanlar'ın özel koleksiyonundan oluşan ve Atatürk'ün dakika dakika uğurlanışı, cenaze töreninin unutulmayan fotoğrafları, 10 Kasım gazeteleri, onlarca orijinal evrak ve objeleri içeren sergi 9 gün boyunca eksi 1. katta gezilebilecek. Yapılan açıklamada, "Ayrıca isteyen ziyaretçilerimiz, duygularını, Ata'mıza söylemek istediklerini alanda yer alan anı defterimize de yazabilecek. Mutlaka görülmesi gereken bu sergiyi sakın kaçırmayın" diye belirtildi.

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