100 yıllık tohumdan üretilen patlıcana büyük ilgi

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde 100 yıldır aynı yöntemle yetiştirilen Güre patlıcanı pazarların aranan ürünü haline geldi.

İlçeye bağlı 100 hanelik Güre köyünde halkın neredeyse tamamı patlıcan üretimi yapıyor. Köyde dedelerinden kalan 100 yıllık tohumlardan patlıcan yetiştiren Güreli patlıcan üreticileri, pazarda kuzu etinden daha lezzetli olarak tabir edilen Güre patlıcanının gurbetçi vatandaşlar aracılığı ile yurt dışına da götürüldüğünü belirtti.

"Bu patlıcan pazara girdiğinde başka yerden ürün gelmez"

Köyde patlıcan yetiştiriciliği ile uğraşan Erdal Bulut, “Güre köyünde çiftçilik yapıyorum, patlıcan 100 yıl geçmişi olan bir patlıcanı türü. Ekimi nisan-mayıs ayı gibi oluyor. Haziran başı gibi fidanlar tarla ve bahçelere dikilir. Hasat ise temmuz ve ağustos ayında başlayıp güz soğuklarına kadar devam eder. Eylülde yaşanan soğuklar aşılırsa ekim, kasım aylarına kadar devam eder. Bu tohumun özelliği büyüklerimiz patlıcan tohumlarının geçmişinin 100 yıl olduğunu söylüyor. Şekli güzel olan patlıcanları tohumluk için ayırırız. İyice kartlaştığı zaman tohumlarını alarak buradan tohumu elde ederiz. Genelde bahçelerimize ve tarlalarımıza hayvan gübresi kullanarak organik olarak ilaç kullanmadan patlıcanlarımızı yetiştiririz. Köyümüz 100 hanelik bir köy. Patlıcan ekmeyen 10 veya 20 aile çıkmaz. Aşağı yukarı herkes yemek ve satmak için bu ekimi yapar. Yıllık ortalama 70 ile 100 ton arası bir üretimimiz var. Bizim patlıcanımız çıkmaya başladığı zaman Antalya tarafından patlıcan pazarlara gelmez. Gelse de pazarcıların elinde kalır ve rağbet görmez. Turfanda 5 TL'den başlar ve üretim yükseldikçe fiyat düşer. Bu yıl 3 TL'de durduk ve 3 TL'den aşağı satışımız yok” ifadelerini kullandı.

"Alıcılarımız kuzu etinden daha lezzetli olduğunu söylüyor"

Köydeki bir başka patlıcan yetiştiricisi Ömer Orhan ise "Bahçemizdeki patlıcanlarımızı kuyulardan damlama sulama sistemi ile suluyoruz. Hayvan gübresi kullanarak gelişimini sağlayarak yüzde yüz doğal bir yetiştirme sürecimiz var. Gübremizi hayvanların dışkısını kurutarak elde ederiz. Özellikle Sandıklı, Yavaşlar ve Hocalar'da istenen ve aranan bir sebzedir. Güre patlıcanı dediğin zaman insanlar aramaya köye geliyorlar. Köyde vatandaşlar 10 çuval 15 çuval bahçesinden toplayarak Sandıklı, Hocalar pazarında satışını gerçekleştiriyoruz. Diğer patlıcanlardan en büyük farkı organik ve 100 yıllık tohum olması. Lezzeti diğerlerinden farklı olarak kuzu etine benzetiliyor. Alıcılarımız kuzu etinden daha lezzetli olduğunu söylüyor ve Güre patlıcanı kuzu eti diyerek tanınıyor” dedi.