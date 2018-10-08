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13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizden 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 13 yaşındaki kıza çocuğuna cinsel saldırı ve hürriyetinden yoksun bırakma suçundan gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 13 yaşındaki kıza çocuğuna cinsel saldırı ve hürriyetinden yoksun bırakma suçundan gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, geçen Cuma günü H.U. (13) isimli kız çocuğu eve gelmediği için ailesi durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, küçük kız gece geç saatlerde eve geldi. Polis, H.U'nun ifadesi sonrası 18 ve 20 yaşlarındaki N.G., R.O., S.B. ve F.Ö.'yü gözaltına aldı. 13 yaşındaki kıza çocuğuna cinsel saldırı ve hürriyetinden yoksun bırakma suçundan gözaltına alınan şüphelilerden R.O., S.B. ve F.Ö. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, N.G. ise çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak Sandıklı A3 Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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