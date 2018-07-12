15 Temmuz gazileri ziyaret edildi

Vali Yardımcısı Erhan Günay ve beraberindeki protokol üyeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak 15 Temmuz Gazisi Aykut Sakartepe’yi evinde ziyaret etti. Ardından İstanbul’da yaşayan Gazi Nazım Okyay’ın ailesini ziyaret eden Vali Yardımcısı Günay ve beraberindekiler, daha sonra Sinanpaşa ilçesine giderek Tınaztepe kasabasında yaşayan Gazi Mehmet Akbuğa’yı ziyaret ettiler.

Çay ilçesi Akkonak köyünde yaşayan Hüseyin Öztürk ve Emirdağ ilçesinde ikamet eden 15 Temmuz Gazisi Seyda Topal’ı da ziyaret eden Vali Yardımcısı Günay ve beraberindekiler gazilere bir kez daha şükranlarını sundu.

Şuhut ilçesinde yaşayan 15 Temmuz Gazisi Tural Kahraman’ı işyerinde ziyaret eden Şuhut Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Aile Sosyal Politikalar Müdürü Zekai İnan ve beraberindekiler Gazi Kahraman’a gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar dilediler.

Ziyaretler sırasında konuşan Vali Yardımcısı Erhan Günay, “15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıldönümündeyiz. Bu menfur hadise sizlerin gözlerini kırpmadan, cesaretle tank, top ve tüfeğin karşısında canlarınızı hiçe saymanızla önlendi. Devletimiz ve bu ülke vatandaşları sizlere her zaman minnettar kalacaktır. Bir kez daha siz gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.