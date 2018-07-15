15 Temmuz şehitleri Dinar’da anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle ve hain darbe girişiminin ikinci yılında ilk olarak asri mezarlık ziyaret edildi. Ardından merkez Ulu Camiinde mevlid-i şerif okunarak vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya’nın da katılımlarıyla, Dinar Asri mezarlıktaki şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Gerçekleşen ziyarete AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, İlçe Kaymakamı Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Saffet Acar, Tatarlı Belediye Başkanı Ramazan Gümüş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttük, Ak Parti İlçe Başkanı İdris Er, MHP İlçe Başkanı Mustafa Karahan, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, İlçe Müftüsü Şahin Yaşar ve vatandaşlar katıldı.