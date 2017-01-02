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02 Ocak 2017 18:19

1,5 yaşındaki bebeğin imdadına AFAD yetişti

1,5 yaşındaki bebeğin imdadına AFAD yetişti

02 Ocak 2017 18:19

Afyonkarahisar’da, olumsuz hava koşulları nedeniyle hasta olan 1,5 yaşındaki çocuklarını yaşadıkları yayladan iğne yaptırmaya götüremeyen ailenin yardımına AFAD, 8x8 özel arazi aracı ile koştu.
Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyü yakınlarındaki ‘Kocatepe Zafer Yolu Yaylası’nda kardan dolayı 3 gündür mahsur kalan Özen ailesinin imdadına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yetişti. Yaylada yaşayan Veysel Özen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak 1,5 yaşındaki çocukları İrfan Özen’in yüksek ateşi ve şiddetli öksürüğünün olduğunu, iğne vurdurmak için Sağlık Ocağı’na gitmeleri gerektiğini, ancak kardan dolayı yaylada mahsur kaldıklarını ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri durumu AFAD’a bildirdi. Bunun üzerine ekipler, 8x8 amfibik arazi aracı ulaştıkları yaylada aileyi alarak Çakırözü köyünde bekleyen 112 Acil Servis ambulansına aktardılar. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan minik çocuğun hemen Şuhut ilçe Devlet Hastanesine götürüldüğü öğrenildi. Hastaneye götürülen 1,5 yaşındaki minik bebeğin ailesi AFAD ve sağlık ekiplerine teşekkür ederek, minnetlerini dile getirdiler.
Öte yandan, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde dün de yine aynı arazi aracı ile Başmakçı ilçesine bağlı Ekincik köyündeki bir diyaliz hastası yoğun kardan dolayı normal araç ile ulaşılamayan köyden alınarak hastaneye nakledilmişti.



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