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26 Temmuz 2018 15:09

18 farklı ülkeden 22 öğrenci Afyonkarahisar’da çini eğitimi alıyor

Afyonkarahisar Karahisar Gençlik Merkezine gelen 18 farklı ülkeden 22 öğrenci çini eğitimi alıyor.

18 farklı ülkeden 22 öğrenci Afyonkarahisar’da çini eğitimi alıyor

26 Temmuz 2018 15:09


Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışındaki Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler ile yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde okuyan yabancı öğrenciler “Türkçe Yaz Okulu” programı kapsamında Türkiye’ye geldiler. Yunus Emre Enstitüsü ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Türkçe Öğretim Merkezi(TÖMER) işbirliği ile düzenlenen Türkiye Yaz Okulu projesi kapsamında Afyonkarahisar’a gelen 18 farklı ülkeden 22 öğrenci Karahisar Gençlik Merkezi’nde 3 hafta boyunca çarşamba günleri Gençlik Merkezi El Sanatları Kulübü Çini ve Kaligrafi Eğitmeni Muhammed Lokman Karademir tarafından çini eğitimleri alıyor.


Bu eğitimlerin yanında gençlik merkezinde çeşitli faaliyetlere dahil olacak olan yabancı öğrencilere gönüllü gençler eşlik edeceği bildirildi.




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