20 FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 kişiden 26’sı gözaltına alınmıştı. Operasyon Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılırken, operasyonda gözaltına alınan şahısların FETÖ’nün 2014 yılından sonra düzenlenen örgüt toplantılarına katılan, “Bylock” kullanıcısı oldukları ve silahlı terör örgütüne ait şirketlerde çalışan kişiler olduğu iddia edilmişti. Gözaltına alınan 26 kişiden 6’sı emniyetteki ilk sorgulamalarının ardından serbest bırakılırken, 20’si ise bugün adliyeye sevk edildi. Şahıslar adliyeye sevk öncesinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirdiler. Gözaltına alınan şahıslar arasında kadınlarında olduğu gözlendi. Şahısların birbirlerine kelepçeli olmaları da dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, şahısların savcılık sorgulamasının ardından akşam saatlerinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.