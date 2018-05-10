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10 Mayıs 2018 19:14

2018 yılında 2018 ünite kan bağışı projesi tamamlandı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile öğrenci kulüp ve topluluklarının Türk Kızılayı ile ortaklaşa düzenlendiği “2018 Yılında 2018 Ünite Kan” projesi tamamlandı.

2018 yılında 2018 ünite kan bağışı projesi tamamlandı

10 Mayıs 2018 19:14


2016 ve 2017 yıllarında da gerçekleştirilen kan bağışları ile farkındalık yaratan AKÜ öğrencileri, 2018 yılında da 2 bin 18 ünite kan bağışı yaparak Türk Kızılayının kan ihtiyacına cevap verdi.


Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirilen gala gecesinde ise AKÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile öğrenci kulüp ve toplulukları başarılarını kutladı. Geceye AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Sağbaş, Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Danıştekin ve Öğrenci Konseyi Başkanı Okan Özdemir ile kampanyaya destek veren çok sayıda öğrenci ve AKÜ personeli katıldı.


Gecenin açılış konuşmasını yapan Öğrenci Konseyi Başkanı Okan Özdemir, 2016 yılından itibaren kan bağışına olan desteklerinin her daim artarak devam ettiğini ifade etti. Özdemir, “Bizler bir önceki dönemde başlayan, her geçen gün üstüne kata kata ilerleyen bu projenin bugününe gelindiği zaman haklı bir gurur yaşamaktayız. Burada övülmesi gereken kişiler sizlersiniz. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde Afrin Harekatı dolayısıyla buradan 3 bin 64 ünite kan toplandı. Bizler milli ve manevi hassasiyetimiz olduğu anda elimizi taşın altına koymaktayız” diye konuştu.


Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Danıştekin ise katkılarından ötürü tüm bağışçılara teşekkür etti. Danıştekin, “Sizler en başından beri bu kampanyalara destek verdiniz. Bu desteğiniz bizleri çok mutlu etti. AKÜ’den Türk Kızılayı olarak her türlü desteği alıyoruz ve biz de bu konuda size her türlü yardımı da yapmaya çalışıyoruz” dedi.


AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Sağbaş ise yapılan bağışlar ile toplum nezdinde farkındalık oluşturmanın önemine değinerek, “Kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak burada en önemli husus durumdaydı. Bu etkinliğin amacı da zaten kan bağışı konusunda bu farkındalığı oluşturmaktı. Umarım başarılı olmuşuzdur” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Afyonkarahisar Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen konserde Pera grubu sahne aldı.




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