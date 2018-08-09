25 Ağustos Zafer Şenlikleri öncesi değerlendirme toplantısı

İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Erhan Günay, İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam ve protokol üyeleri katıldı. 25 Ağustos Zafer Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında fikir alışverişlerinde bulunan Vali Yardımcısı Günay ve protokol üyeleri Atatürk Evi, İlçe Stadyumu, Zafer Yolu yürüyüşünün gerçekleşeceği Kocatepe güzergahını incelemeleri ile değerlendirme toplantısı sona erdi.