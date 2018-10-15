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27 asker 30 yıl sonra bir araya geldi

1987-1988 yıllarında Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı Havan Bölüğünde görev yapan 27 asker, komutanları Afyonkarahisarlı Asteğmen Adnan Demiral’ın davetlisi olarak 30 yıl sonra Afyonkarahisar’da bir araya geldiler.

1987-1988 yıllarında Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı Havan Bölüğünde görev yapan 27 asker, komutanları Afyonkarahisarlı Asteğmen Adnan Demiral'ın davetlisi olarak 30 yıl sonra Afyonkarahisar'da bir araya geldiler.


Sosyal medya üzerinden buluşarak bir araya gelen ve Türkiye'nin değişik yerlerinde ikamet eden askerlerin Afyon buluşması duygusal anlara sahne oldu. Komutanları Adnan Demiral'ın davetlisi olarak bir araya gelen grup, gün boyu askerlik anılarını tekrar yaşarken toplantıya katılamayan komutanları ve asker arkadaşları tele konferans ile konuştular. Akşam yemeğini asker duası ile başlatan grup Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret ettiler. Kocatepe'ye çıkan grup, Kocatepede şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunun akabinde istiklal marşımızı hep bir ağızdan okudular.


Önümüzdeki yıl daha geniş katılımla tekrar Afyon'da bir araya gelmeye karar veren grup, görev yaptıkları Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı Havan bölüğünü de ziyaret etmeyi kararlaştırdı.

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