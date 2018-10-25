Afyonkarahisar'ın Şuhut Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, ilçe merkezine bağlı ortaokul kızlar voleybol, ortaokul erkekler halısaha futbol ve lise kızlar voleybol turnuvaları gerçekleşti.

Zevkli ve bir o kadar da çekişmeli geçen mücadelelerin sonunda Ortaokul Kızlar Voleybol turnuvasında Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu şampiyon olurken, Ortaokul Erkekler Halısaha turnuvasında Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesi, Lise Kızlar Voleybol Turnuvasında ise Limak MTAL şampiyonluğu yakaladı.

Şuhut Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, turnuvalar sonunda dereceye giren okulları tebrik ederek katılan tüm okullara ve ayrıca turnuva etkinliklerinde emeği geçen büyün öğretmenlere teşekkürlerini ifade etti.