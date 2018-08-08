3 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından desteklenen ve İhsaniye Kaymakamlığı tarafından yürütülen ’Frig Siyezi Buğdayı’ projesi kapsamında 2017 yılında İhsaniye ilçesinde ekilen siyez buğdayının hasadı yapıldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen bire on verim elde edilen buğdayın veriminin yüksek olduğu görüldü. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sağlıklı olması yönüyle ön plana çıkan siyez buğdayı 3 bin yıl önce Frig döneminde de bölgede yoğun ekimi yapılan bir buğday türü. Proje kapsamında ilerleyen dönemlerde frig siyezi ismiyle ihracatının yapılması da planlanıyor” denildi.