Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 14:06

34 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ’nün yeni yapılanması , ’gaybubet evleri’ne yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 36 şüphelinin 34’ü adliyeye sevk edildiFETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı ’gaybubet evleri’ne 9 Mayıs günü baskın düzenlenmişti.

34 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

18 Mayıs 2018 14:06

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ’nün yeni yapılanması , ’gaybubet evleri’ne yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 36 şüphelinin 34’ü adliyeye sevk edildi


FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı ’gaybubet evleri’ne 9 Mayıs günü baskın düzenlenmişti. Emniyet ekiplerince 28 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, aralarında örgütün sözde ’Afyonkarahisar il imamı ve yardımcıları’nın bulunduğu 20 kişi ile bu kişilerle hareket ettiği değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırladıkları belirlenen şüphelilerin, sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren, 49 milyon kişiye ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeleri ele geçirdiği kaydedildi.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları yapılan şüphelilerden 2’si, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 34’ü bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne getirilmesine müteakip adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç