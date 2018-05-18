34 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ’nün yeni yapılanması , ’gaybubet evleri’ne yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 36 şüphelinin 34’ü adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı ’gaybubet evleri’ne 9 Mayıs günü baskın düzenlenmişti. Emniyet ekiplerince 28 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, aralarında örgütün sözde ’Afyonkarahisar il imamı ve yardımcıları’nın bulunduğu 20 kişi ile bu kişilerle hareket ettiği değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırladıkları belirlenen şüphelilerin, sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içeren, 49 milyon kişiye ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeleri ele geçirdiği kaydedildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları yapılan şüphelilerden 2’si, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 34’ü bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne getirilmesine müteakip adliyeye sevk edildi.