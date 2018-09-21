783 adet tarihi sikkeyi satmak isterken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde aldıkları ihbar ve duyumları değerlendirdi. Şüpheli bir şahsın elinde bulunan ve tarihi değeri olan parçaları satmaya çalıştığı ihbarı üzerine ekipler belirlenen şahsın ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda 783 adet sikke, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan seccade ile 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldı.