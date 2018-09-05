Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 14:11

80 yaşında ilkokul diplomasını aldı

Afyonkarahisar’da 80 yaşındaki Abdil Adıyaman yıllardır hayalini kurduğu ilkokul diplomasına kavuştu.

80 yaşında ilkokul diplomasını aldı

05 Eylül 2018 14:11


Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 80 yaşındaki Abdil Adıyaman, hayatı boyunca okuryazar olamamanın sıkıntısını yaşayarak huzur evinde düzenlenen kurslara katıldı. Burada üstün başarı gösteren 80 yaşındaki Adıyaman, bir de ilkokul diploması aldı.


Öğrenmenin yaşının olmadığını azmedildiği zaman insanın her şeyi başarabileceğini aktaran Adıyaman, “Ben 80 yaşımda bu diplomayı aldım. Okuryazarlığım olamadığından çok sıkıntı çektim. Ondan bundan bir şeyler soruyordum. Buradaki arkadaşlara da örnek olsun diyerek aldım bu diplomayı. Öğrenmenin yaşı yoktur, insan azmetti mi her şeyi başarır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç