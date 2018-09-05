80 yaşında ilkokul diplomasını aldı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 80 yaşındaki Abdil Adıyaman, hayatı boyunca okuryazar olamamanın sıkıntısını yaşayarak huzur evinde düzenlenen kurslara katıldı. Burada üstün başarı gösteren 80 yaşındaki Adıyaman, bir de ilkokul diploması aldı.

Öğrenmenin yaşının olmadığını azmedildiği zaman insanın her şeyi başarabileceğini aktaran Adıyaman, “Ben 80 yaşımda bu diplomayı aldım. Okuryazarlığım olamadığından çok sıkıntı çektim. Ondan bundan bir şeyler soruyordum. Buradaki arkadaşlara da örnek olsun diyerek aldım bu diplomayı. Öğrenmenin yaşı yoktur, insan azmetti mi her şeyi başarır” dedi.