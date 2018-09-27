9 aylık işe 4 bin kişi başvurdu

Afyonkarahisar'da İş-Kur'un Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde alacağı bin 5 kişilik kontenjana 4 bin kişi başvurdu.

Afyonkarahisar İş ve İşçi Bulma Kurumu (İş-Kur), kent genelindeki okullarda 9 ay süreyle çalıştırmak üzere bin 5 kişiye istidam sağlanacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Okulların temizlik ve güvenliğini sağlayacak bin 5 kişilik alıma 4 bin kişi başvurdu. Başvuruda bulanan 4 bin kişi bugün Afyon Lisesi'nde mülakattan geçti. Mülakatta başarılı olan bin 4 kişi Salı günü isimlerinin açıklanmasının ardından okullarda 9 ay süreyle temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayacak.

Bin 5 kişi alınacak, 4 bin kişi başvurdu

Afyonkarahisar İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürü Ahmet Karakaya, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 670 temizlik görevlisi, 335 kişi de güvenlik görevlisi olarak işe başlayacağını bildirdi. Karakaya, “Toplam bin 5 kişi okullarda çalıştırılacaktır. Bu süre 9 aydır. Amacımız okulların daha temiz ve güvenli olmasıdır. Toplam Afyondaki başvuru sayısı yaklaşık 4 bin kişi olmuştur. Bunlardan durumlarına uygun olanlar 8 Ekim'de temizlik görevlisi, 15 Ekim tarihinde güvenlik görevlisi okullarda görevlerine başlayacaklar. Bunlar toplum yayarına çalışma programı çerçevesinde en fazla 1 yıl içerisinde 9 ay gerçekleştiriliyor” diye konuştu.