Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 16:21

ADD öğrencileri ile kahvaltıda bir araya geldi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Afyonkarahisar Şubesi gerçekleştirdiği kahvaltı etkinliği ile öğrencilerle bir araya geldi.

ADD öğrencileri ile kahvaltıda bir araya geldi

03 Aralık 2017 16:21


AKSAM’da düzenlenen kahvaltıya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ADD Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz, AKSAM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, mahalle muhtarları ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen kahvaltı sonrası katılımcılara hitap eden Başkan Cengiz, doğru güzel bir şeyler yaparsanız karşılığını mutlaka iyi olarak döndüğünü kaydederek, öğrencilerin hayatları boyunca daime iyilik için çaba sarf etmelerini istedi.


Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç