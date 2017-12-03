ADD öğrencileri ile kahvaltıda bir araya geldi

AKSAM’da düzenlenen kahvaltıya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ADD Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz, AKSAM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, mahalle muhtarları ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen kahvaltı sonrası katılımcılara hitap eden Başkan Cengiz, doğru güzel bir şeyler yaparsanız karşılığını mutlaka iyi olarak döndüğünü kaydederek, öğrencilerin hayatları boyunca daime iyilik için çaba sarf etmelerini istedi.

Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.