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09 Haziran 2018 16:49

Adliye personeline iftar yemeği verildi

Afyonkarahisar’ın Dinar İlçe Belediye Başkanı Saffet Acar, Dinar Adliyesinde görevli, hâkim, savcı, mübaşir ve diğer çalışan bütün memurlara aileleriyle birlikte iftar yemeği verdi.

Adliye personeline iftar yemeği verildi

09 Haziran 2018 16:49


Yemeğe katılan Belediye Başkanı Saffet Acar, kurumlar arasında çok güçlü bir bağ olduğunu, bu bağla birlikte birlik ve beraberlik içerisinde çalışıldığını ifade ederek, "Çok değerli yargı mensuplarımızın çalışmalarından ötürü tebrik ediyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında hep birlikte oruçlarımızı açtık, herkese afiyet olsun” dedi.


Suçıkan Park Tesislerinde gerçekleştirilen iftar yemeğine, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk, hâkimler Gökçen Ersoy, Sema Tekin, Zuhal Altıntop Erdem, Tuğçe Özkan Öztürk, Cumhuriyet Savcıları, Ender Erdem, Hüseyin Kaçar, Özge Özkan ve adliye personelleri katıldı.




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