Adliye personeline iftar yemeği verildi

Yemeğe katılan Belediye Başkanı Saffet Acar, kurumlar arasında çok güçlü bir bağ olduğunu, bu bağla birlikte birlik ve beraberlik içerisinde çalışıldığını ifade ederek, "Çok değerli yargı mensuplarımızın çalışmalarından ötürü tebrik ediyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında hep birlikte oruçlarımızı açtık, herkese afiyet olsun” dedi.

Suçıkan Park Tesislerinde gerçekleştirilen iftar yemeğine, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk, hâkimler Gökçen Ersoy, Sema Tekin, Zuhal Altıntop Erdem, Tuğçe Özkan Öztürk, Cumhuriyet Savcıları, Ender Erdem, Hüseyin Kaçar, Özge Özkan ve adliye personelleri katıldı.