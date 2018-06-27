Afet bilincini geliştirmek üzere tüm Türkiye’yi dolaşan 3 adet AFAD Deprem Simülasyon Tırlarından bir tanesi bugün itibarıyla Bolvadin Şehir merkezi çınar altında konuşlandırıldı.

AFAD’a bağlı Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) öğretmenlerinden Muhammed Okur, AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğü personeliyle birlikte tırda ağırladıkları Bolvadin halkını deprem ve diğer afetler konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.

Vatandaşlara deprem anındaki doğru hareket tarzlarının simüle edilerek öğretilmeye çalışıldığını dile getiren Okur, “Ülkemizi sürekli olarak dolaşan bu TIR’lar sayesinde büyük küçük toplumun her kesiminin bilinçlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.