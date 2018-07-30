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30 Temmuz 2018 12:38

AFDOS üyeleri Akdağ ve Tokalı Kanyonu’na çıktı

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Akdağ Akkıraç Tepe zirve faaliyeti ve Tokalı Kanyon geçişi bu yıl da yapıldı.

AFDOS üyeleri Akdağ ve Tokalı Kanyonu’na çıktı

30 Temmuz 2018 12:38


Sandıklı İlçesi yakınlarındaki Akdağ Tabiat Parkı’na çadır kurarak kamp yapan AFDOS’lu sporcular, cumartesi günü Akkıraç Tepe zirvesini tamamlayıp, pazar günü ise Tokalı Kanyonu geçti. Ekip liderliğini Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcisi Mithat Şener’in yaptığı iki faaliyette de sporcular eşsiz manzaraları fotoğraflayarak kayıt altına aldılar. Faaliyete çok sayıda sporcu katılırken, AFDOS Kulüp Başkanı Mehmet Bilgiçer Tokalı Kanyon’un güzelliğini herkesin keşfetmesi gerektiğini söyledi.




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