AFDOS üyeleri Akdağ ve Tokalı Kanyonu’na çıktı

Sandıklı İlçesi yakınlarındaki Akdağ Tabiat Parkı’na çadır kurarak kamp yapan AFDOS’lu sporcular, cumartesi günü Akkıraç Tepe zirvesini tamamlayıp, pazar günü ise Tokalı Kanyonu geçti. Ekip liderliğini Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcisi Mithat Şener’in yaptığı iki faaliyette de sporcular eşsiz manzaraları fotoğraflayarak kayıt altına aldılar. Faaliyete çok sayıda sporcu katılırken, AFDOS Kulüp Başkanı Mehmet Bilgiçer Tokalı Kanyon’un güzelliğini herkesin keşfetmesi gerektiğini söyledi.