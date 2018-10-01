AFDOS üyeleri Ornaş Kayalıkları'na yürüdü

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) İscehisar ilçesi yakınlarında bulunan Ornaş Kayalıkları'na yürüyüş düzenledi.

Çam ormanı içinde başlayan doğaseverlerin yürüyüşü, peri bacalarına kadar devam etti. Frig eserleri doğaseverler tarafından hayranlıkla izlendi. Tarih ve doğanın bir arada olduğu coğrafya katılımcıları etkiledi. Sık sık fotoğraf çektiren katılımcılar, etkinlik için AFDOS Yönetimine teşekkür ettiler.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcisi Mitat Şener'in ekip liderliğinde yapılan etkinlik, yürüyüşün başladığı alana yeniden ulaşılmasıyla son buldu.