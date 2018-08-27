AFDOS “Zafer Yürüyüşü”ne katıldı

Şuhut Çakırözü’nden başlayıp Kocatepe’de son bulan yürüyüşe kalabalık bir sporcu grubu katıldı. Yürüyüşün ekip liderliğini AFDOS Kulüp Sporcusu Osman Çakır yaptı. Atalarının izinden Kocatepe’ye yürümekten mutlu olduklarını söyleyen AFDOS’lu sporcular yürüyüş boyunca duygu dolu anlar yaşadı. Atatürk’ün Büyük Taarruz’u başlattığı saatlerde Kocatepe’ye ulaşan AFDOS üyeleri Büyük Zafer’in 96. yılında başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andılar.

Yürüyüşe AFDOS’lu sporcuların yanı sıra il dışından sporcularda katıldı. Faaliyette sporcular sık sık fotoğraf çekerek yürüyüşlerini kayıt altına aldılar.