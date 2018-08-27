Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 13:24

AFDOS “Zafer Yürüyüşü”ne katıldı

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) her yıl olduğu gibi bu yıl da Zafer Yolu yürüyüşünde yer aldı.

AFDOS “Zafer Yürüyüşü”ne katıldı

27 Ağustos 2018 13:24


Şuhut Çakırözü’nden başlayıp Kocatepe’de son bulan yürüyüşe kalabalık bir sporcu grubu katıldı. Yürüyüşün ekip liderliğini AFDOS Kulüp Sporcusu Osman Çakır yaptı. Atalarının izinden Kocatepe’ye yürümekten mutlu olduklarını söyleyen AFDOS’lu sporcular yürüyüş boyunca duygu dolu anlar yaşadı. Atatürk’ün Büyük Taarruz’u başlattığı saatlerde Kocatepe’ye ulaşan AFDOS üyeleri Büyük Zafer’in 96. yılında başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andılar.


Yürüyüşe AFDOS’lu sporcuların yanı sıra il dışından sporcularda katıldı. Faaliyette sporcular sık sık fotoğraf çekerek yürüyüşlerini kayıt altına aldılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç