Afet Müdahale Planı Bölge Tatbikatı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES)'nin bölge düzeyinde uygulamasının test edileceği Afyonkarahisar Afet Müdahale Planı (TAMP Afyonkarahisar) Bölge Tatbikatı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği yerleşkesinde gerçekleşti.

Masabaşı ve Saha Tatbikatına Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tamer Sert, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, İl Afet ve Acil durum Koordinasyon Kurulu üyeleri, saha tatbikatına 53 araç ve ekipmanı ile 250 personel katıldı.

Masabaşı tatbikatta İl Afet Acil durum Müdürlüğünde görevli Jeoloji Mühendisi Hüseyin Sarıkaya'nın kentin depremselliği hakkında kısa bilgi vermesiyle başlayan program, İl Afet Acil durum Müdürü Mehmet Buldan'ın TAMP ve AYDES hakkında bilgi vermesiyle devam etti. Deprem senaryosunun uygulaması sırasında kurul üyelerine tatbikat sahasından enjektelerle hizmet gruplarının çalışmaları aktarıldı.

Senaryo gereği merkez üssü Sultandağı İlçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem afetine yönelik gerçekleştirilecek masa başı tatbikatta; Ulusal ve yerel düzeyde yer alan ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, Hizmet Gruplarının diğer Hizmet Grupları ile olan ilişkilerini, afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale süreçlerini anlatan ve afet ve acil durum anında etkin koordinasyon için gerekli olan Hizmet Grup teşkillerini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesini, mevcut durumunu ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunan TAMP-Afyonkarahisar ile planların bilişim alt yapısını oluşturan AYDES'in bölgesel olarak masa başında uygulanabilirliğini test edildi.

Masa başı tatbikat sonrasında değerlendirmelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, “Bize masa başında anlattıklarınızla afet bu havasını yaşattınız. Yani gerçekten o anda kendimi afet içerisinde hissettim. Gerçekten afet bundan daha kötü oluyor. Tabii ki şimdi biz bunun bir senaryo olduğunu, afet olmadığını biliyoruz. Ama afet sırasında öyle olmuyor. Aynı anda onlarca telefona ve üst düzey yetkiliye cevap vermeye çalışıyorsun. Yani biz afet sırasında her şeyi koordine ediyoruz. Ben Siirt'te 2 tane ciddi afet yaşadım. İkisinde de çok zorlandığımızı hissettim. Hepimiz lütfen bunun bilincinde olalım. Buradaki arkadaşlarımız da muhakkak afetler yaşadı, ama psikolojik olarak buna hazır olmamız gerekiyor. Bizim hazır olmamız gerekiyor ki millete yardımcı olalım” dedi.

Daha sonra senaryo gereği saha tatbikatına geçildi. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun gözetiminde gerçekleşen tatbikata; Afyonkarahisar'ın yanı sıra Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Denizli, Isparta, Uşak, Kütahya ve Burdur illerinden ekiplerin katılımı, kamu kurum ve kuruşların afetteki rollerinin belirlendiği TAMP Afyonkarahisar'ı oluşturan 26 adet Yerel Düzey Hizmet Grupları ve gönüllü arama kurtarma ekipleri UMKE, AKUT, AKUK, İHH ve CEKUTun katılımıyla eş zamanlı olarak sahada icra edildi.