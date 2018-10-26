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Afjet Afyonspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 4

Spor Toto 1.

Lig'in 10. haftasında Afjet Afyonspor, Gazişehir Gaziantep'e 4-1 mağlup oldu.



Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Erkan Özdamar, Bilal Gölen, Anıl Usta


Afjet Afyonspor: Rybka, Türker, Arapi, Bayram, Yasin Mehmet Sedef, Ramazan (Abdulkadir dk. 43) Nazmi, Taşkın (Aykut dk. 90 ?), Ersel, Mendy (Sinan dk. 74)


Yedekler: Aykut, Sinan, Abdulkadir


Teknik Direktör: Sebahattin Akgül


Gazişehir Gaziantep: Günay, Ahmet, Yalçın, Jefferson (Kubilay dk. 62), Poepon (Chabbi dk. 65), Segbefıa, Ogulcan, Gökhan (Okan dk. 81 ?), Mehmet Erdem, Rıdvan, Yunathan Rodriguez


Yedekler: Kubilay, Chabbı, Okan


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Abdukkadir (dk. 49) (Afjet Afyonspor), Yunathan Rodrıguez (dk. 21), Gökhan (dk. 40), Chabbı (dk. 83), Ogulcan (dk. 90) (Gazişehir Gaziantep)


Sarı Kartlar: Taşkın, Ersel (Afjet Afyonspor), Mehmet Erdem, Segbefia (Gazişehir Gaziantep)

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