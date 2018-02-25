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25 Şubat 2018 16:34

Afjet Afyonspor :2 Etimesgut Belediye Spor :2

-TFF 2.

Afjet Afyonspor :2 Etimesgut Belediye Spor :2

25 Şubat 2018 16:34

Lig Kırmızı Grup’ta Afjet Afyonspor, kendi evinde Etimesgut Belediyespor’la 2-2 berabere kaldı.


Stad : Zafer Stadı


Hakemler: Çağdaş Altay xx, Sefa Özcan xx, Sinan Bilen xx


4. dakikada Etimesgut Belediyespor’un sağ taraftan yapılan ortaya Ahmet Kaan kafa vuruşuyla kaleci Murat Demir’in üzerinde topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.


34. dakikada Yasin Yener’in ceza sahası içerisinde düşürülmesi ile Afjet Afyonspor penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kullanan Oltan Karakkullukçu skoru eşitledi.


39. dakikada Afjet Afyonspor’un sol taraftan gelişen atağında Oltan Karakullukçu, ceza sahası üzerinden yaptığı vuruşla takımının ve kendisinin 2. golünü attı.


53. dakikada Etimesgut Belediyespor Yaşar Çetin’le golü bularak skor tekrar eşitledi.


Afjet Afyonspor : Murat x, Türker xx, Bayram xx, Yasin xxx. Samet xx(Dk 62 Timuçin x), Nazmi xxx, Ali xx, Tuğay xx(Dk 62 Abdulkadir x), İsmet xx, Ersel xx(Dk 75 Emre x), Oltan xx


Etimesgut Belediye spor : Hasan xx , Sabri xx , Berat xx , Eser xx , Yaşar xx( Dk 78 Metmet Fuat x), Mikail xx , Fatih xx, Ahmet xx (Dk 64 Muhammet x) , Alaaddin xx , Caner xx , Mehmet xx (Dk 84 Emrah x)


Goller: Dk. 35 Oltan Karakullukçu, Dk.37 Oltan Karakullukçu, (Afjet Afyonspor) Dk.4 Ahmet Kaan Ergün, Dk.53 Yaşar Çetin (Etimesgut Belediyespor)


Sarı Kartlar : Etimesgut Belediye spor: Eser, Ahmet




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