Afjet Afyonspor bayramlaştı

Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor’da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Afjet Afyonspor yönetimi, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları Kurban Bayramı dolayısı ile bir araya gelerek bayramlaştılar. Kulüp Başkanı Salih Sel, yönetim kurulu üyeleri Şükrü Genelioğlu, Hasan Bayaman, Fatih Ekşioğlu, Ali Şahin ile teknik direktör Serhat Gürpınar, Genel Menajer İbrahim Çelik ile kulüp müdürü Mehmet Dayan’ın katıldığı bayramlaşma neşeli şekilde son buldu.

Takım daha sonra hafta sonu oynanacak Adanaspor maçının hazırlıklarını yapmak üzere tesislere geçiş yaptı.