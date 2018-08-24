Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 12:25

Afjet Afyonspor bayramlaştı

Spor Toto 1.

Afjet Afyonspor bayramlaştı

24 Ağustos 2018 12:25

Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor’da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.


Afjet Afyonspor yönetimi, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları Kurban Bayramı dolayısı ile bir araya gelerek bayramlaştılar. Kulüp Başkanı Salih Sel, yönetim kurulu üyeleri Şükrü Genelioğlu, Hasan Bayaman, Fatih Ekşioğlu, Ali Şahin ile teknik direktör Serhat Gürpınar, Genel Menajer İbrahim Çelik ile kulüp müdürü Mehmet Dayan’ın katıldığı bayramlaşma neşeli şekilde son buldu.


Takım daha sonra hafta sonu oynanacak Adanaspor maçının hazırlıklarını yapmak üzere tesislere geçiş yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç