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14 Nisan 2017 22:30

AFJET Afyonspor erken gelen şampiyonluğu kutladı

Spor Toto 3.

AFJET Afyonspor erken gelen şampiyonluğu kutladı

14 Nisan 2017 22:30

Lig 3. Grup’da lig bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisine 9 puan fark atarak matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden AFJET Afyonspor, erken gelen şampiyonluğu Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun da katıldığı törenle kutladı.


Mor menekşeler bugün oynadıkları Adliyespor maçını 4-1 kazanarak şampiyonluğu erken karşıladı.


Aldığı galibiyet ile puanını 74’e yükselten AFJET Afyonspor, 65 puandaki Sakaryaspor’a 9 puan fark atarken, mor menekşeler lig bitimine 2 hafta kala şampiyonlukla birlikte 2. lige de çıkmayı garantiledi.


Şampiyonluk erken gelince AFJET Afyonspor da kutlamayı lig bitimine bırakmadan bugün gerçekleştirdi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile birlikte kent protokol üyelerinin katılımı ile Cumhuriyet Meydanında şampiyonluk kutlaması yapıldı. Kulüp Başkanı Salih Sel, futbolcular, teknik heyet ve vatandaşların katıldığı kutlamada birbirinden renkli görüntüler yaşandı. Meşalelerin yakılıp havai fişek gösterisinin yapıldığı kutlamada, en renkli görüntüyü ise kutlamaya aileleri ile birlikte gelen minikler oluşturdu. Binlerce kişinin katıldığı kutlamada protokol üyeleri yaptığı konuşmalarda hedefin 2. liginde başarı ile bitirilmesi olduğu belirtildi.


Kutlama geç saatlere kadar araç konvoyları ile şehir turu atılması ile devam etti.




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