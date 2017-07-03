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03 Temmuz 2017 16:19

AFJET Afyonspor geleceğin yıldızlarını seçti

Spor Toto 2.

AFJET Afyonspor geleceğin yıldızlarını seçti

03 Temmuz 2017 16:19

Lig’de mücadele edecek olan AFJET Afyonspor’un alt yapı ve akademi ligi içi seçmeler yapıldı. Seçmelere yaklaşık bin sporcu katıldı.


AFJET Afyonspor hem akademi ligleri için hem de altyapıya oyuncu desteği sağlamak için oyuncu seçmeleri gerçekleştirdi. Seçmeler 1999-2007 doğumlular arasından yapıldı. Katılımın yoğun olduğu seçmelerde minikler ve gençler hünerlerini sergilediler. Yapılan seçmeleri AFJET Afyonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Hüseyin Bayaman, Nurettin Akşab, Sportif Direktör İbrahim Çelik, Yardımcı Antrenör Nihat Baştürk, Futbol İl Temsilcisi Mustafa Türkmen, Afyonkarahisar Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Alişan Akgün izledi. Hafta sonu gerçekleştirilen seçmelere yaklaşık bin başvurunun olduğu kaydedildi.




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