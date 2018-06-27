Afjet Afyonspor sahaya iniyor

Türk futbol tarihinde 5 sezonda 4 şampiyonluk yaşayarak dikkatleri üzerinde toplayan Afjet Afyonspor yeni sezon hazırlıkları için bugün top başı yapıyor

Profesyonel liglerde örneğine az rastlanır bir başarı örneği göstererek üst üste lig atlayan ve 2018-2019 sezonunda Spor Toto 1.ligde mücadele edecek olan AFJET Afyonspor, bugün saat 18.00’de kulüp tesislerinde toplanıyor. Son maçını Sakaryaspor önünde 27 Mayıs’ta oynayan ve bu karşılaşmayı Türker ve Timuçin’in golleriyle kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyen Mor Beyazlılar bu müsabakadan sonra tüm yorucu sezonun yorgunluğunu atmak için dinlenmeye çekilmişti. Kısa bir dinlenmenin ardından bugün saat 18.00’de AFJET Afyonspor Kulüp Tesislerinde toplanıp top başı yapacak olan temsilcimizde kamp programı hala netleşmedi.

Teknik heyet önce geldi

AFJET Afyonspor’un teknik sorumlusu Serhat Gülpınar, futbolculardan 1 gün önce kulup tesislerine gelerek çalışmalara erken başladı. Yeni kaleci antrenörü Tahir Aksoy ile antrenör Ahmet Aşkın’da Gülpınar erken tesislere gelen isimler oldu.

Yeni transferler de takımla birlikte sezona başlayacak

Yaklaşık 1 ay kadar dinlenmeye çekilen ve bu süre zarfında kendilerine verilen antrenman programlarını da yerine getiren futbolcuların hepsi tesislere gelerek yeni sezon çalışmalarına takımla birlikte başlayacak. Yeni oyuncular takım arkadaşlarıyla ve teknik ekiple tanışacak. Zorlu bir sezon öncesinde kondisyon ağırlıklı hafif çalışmalarla başlayacak kamp programında antrenman dozajı önümüzdeki haftalarda artacak devam edecek.