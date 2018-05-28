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28 Mayıs 2018 09:50

Afjet Afyonspor taraftarlarına final maçı sonrası saldırı

Sakaryaspor’u 2-1 yenerek Spor Toto 1.

Afjet Afyonspor taraftarlarına final maçı sonrası saldırı

28 Mayıs 2018 09:50

Lig’e yükselen Afjet Afyonspor’un taraftarlarına Adana’nın Pozantı ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde taşlı saldırı meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, maçtan sonra stattan ayrılarak evlerine doğru hareket eden Afyonkarahisarlı taraftarları taşıyan otobüslere, Sakaryaspor tarafları olduğu iddia edilen kişiler saldırdı. Taş ve sopaların kullanıldığı saldırıda yaklaşık 10 otobüsün camları kırılırken bazı taraftarlar hafif yaralandı. Adana’nın Pozantı ilçesinde meydana gelen saldırının polisin olay yerine gelmesinin ardından yatıştırıldığı, taraftarların da yollarına devam ettiği öğrenildi.




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