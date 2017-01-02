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02 Ocak 2017 16:39

AFJET Afyonspor’a 2 yeni transfer müjdesi

AFJET Afyonspor’a 2 yeni transfer müjdesi

02 Ocak 2017 16:39

AFJET Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel, ara transfer döneminde 2 futbolcunun transferinin gerçekleştiğini kaydederek, 2 futbolcunun ise hafta sonuna kadar mor-beyazlı renklere katılacağını ifade etti.
3. Lig 3. Grupta mücadele eden AFJET Afyonspor’un ara transfer dönemine hızlı girdiğini belirten Başkan Sel, 2. devrede taraftarların ve sporcuların daha başarılı bir takım izleyeceğini kaydetti. Taraftarlara mevcut yapılan 2 transfer haricinde iki yeni transfer müjdesi daha veren Başkan Sel, “Şuanda kesinleşmiş iki transfer var biri Boluspor’dan, Emrullah Yıldırım diğeri ise Maltepespor’dan, Uğur Can. Yıldırım’ı, Boluspor’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak aldık, inşallah ilerleyen dönemlerden bonservisini de almayı düşünüyoruz. Uğur Can’ı ise bonservisi ile birlikte aldık. Tuzlaspor’dan ayrıca bir kanat oyuncusu ile görüşüyoruz inşallah o da hafta sonuna kadar neticelenecek. Bunun yanında birde kaleci ve santrfor alacağız. Onunla da görüşmelerimiz devam ediyor. O da çok kısa bir süre içerisinde neticelenecek. Mor-beyazlı takımız 2. devreye daha hızlı başlayacak. Birinci devredeki iddiamız ve istikrarımız ikinci yarıda da devam edecek” diye konuştu.



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