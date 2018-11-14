Afjet Afyonspor'da Serhat Güller dönemi

Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, boşta olan teknik direktör koltuğuna Serhat Güller'i getirdi.

Son haftalarda üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında Serhat Gülpınar'ın istifası sonrasında Afjet Afyonspor'da yeni teknik adamın isim belli oldu. Lig ve Türkiye Kupası'ndaki kötü sonuçların ardından yeni kan arayan Afyonspor, teknik direktörlük için Serhat Güller ile prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonuna kadar kulüple anlaşan Güller'in yarın resmi imzayı atması bekleniyor.

Ayrıca 50 yaşındaki Serhat Güller'in yarın saat 17.00'de takımla ilk antrenmana çıkması bekleniyor.