Afrin şehidi İbrahim Imış adına Şuhut Zafer Anadolu Lisesinde kütüphane açıldı

İyilik Afyon'da ekibi tarafından Zafer Anadolu Lisesinde devam eden kütüphane çalışmaları ekipmanların özverili çalışmaları ile sürdürülüyor. Bir astsubay tarafından kurulan İyilik Afyon'da ekibi, hummalı bir çalışma sistemi ile kütüphane kurulumunda sona yaklaştı. Öğrencilerden oluşan İyilik Afyon'da ekibi Şuhut Zafer Anadolu Lisesinde kütüphane çalışmaları esnasında birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

İyilik Afyon'da ekibinden İsa Karahan, kütüphane çalışmaları ile ilgili açıklamalarında, ''Öncelikle İyilik Afyon'da ekibi bir astsubay arkadaşımız tarafından 5 Temmuz 2018 tarihinde kuruldu. Çeşitli etkinlikler yaptık, huzur evine ziyaretler yaptık, muhtaç ailelere yardım götürdük daha sonrasında ilimizde düzenlenen 25 Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katıldık. Yürüyüşe katıldık orada daha güzel dostluklar edinerek bu aşamaya geldik. Kütüphanenin her zerresinde bir çok insanımızın yöre halkının esnaflarımızın buradaki bu uğura gönül veren herkesin emeği var. Burada öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Burada biz yaklaşık 60 kişi olarak görev yaptık. Kimi arkadaşımız yeri geldi kitap topladı, kimi arkadaşımız fiziksel olarak gücüyle bize yardım sağladı söyleyeceğim bu kadar'' dedi.