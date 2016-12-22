AFSAD Başkanı Özerdem’den araç sahiplerine kötü haber

Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Derneği (AFSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Özerdem, yeni yılda trafik sigortası primlerinin zamlanacağını öne sürdü.

Başkan Özerdem, yaptığı açıklamada, araç sahiplerinin yeni yılda yeni zamlara hazırlıklı olmalarını isteyerek, 2017 yılında kaza tazminatlarının yükselmesi ile sigorta poliçe primlerinin de aratabileceğini kaydetti. Başkan Özerdem, “Her ne kadar sigorta sektörü dışında olup ta poliçe primlerinin düşeceğini söyleyen kişiler, bakalım 2017 yılı itibariyle yeni oluşacak trafik sigortası rakamlarına neler diyecekler. Trafik sigortası primleri yeni yılda yine artacak. Artma sebepleri de oldukça basit ilk planda dolar ciddi anlamda artı, ne yazık ki ülkemizde de tüketilen yedek parçaların tamamına yakını dövize endeksli işlem görmekte. Maddi tazminat bedelleri ile destekten yoksun kalma teminatları da her sene olduğu gibi yeni sene başı itibariyle yükselecek. Yani 31 bin lira olan maddi tazminat 2017 yılında 34 bin seviyelerine, 310 bin lira olan bedeni tazminatta 341 bin seviyelerine yükselecek. Primlerinde bu vesile ile yerinde kalması beklenmemeli. Araç sahipleri 2017 yılında da trafik sigortası primlerinden dolayı oldukça sıkıntı çekecek. Şimdiden yeni yılın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.