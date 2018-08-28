Afyet Afyonspor’un ilk hedefi lige tutunmak

Sel, öncelikli hedeflerinin de lige tutunmak olduğunu söyledi.

Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel, Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında deplasmanda Adanaspor’u 2-0 mağlup eden futbolcularını galibiyetten dolayı tebrik etti. Başkan Sel, yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere geçen seneden arkadaşlarımızdan 15 tanesiyle mukavele yenilemiştik. Onlara 4 yabancı, 4 yerli, 4 tane de altyapıdan oyuncuyla başladık. Tabii bu ligin yabancısıyız. Gerçi 3 ve 2. Lig’in de yabancısıydık. Ama bu lig biraz daha farklı oldu. Lige başlarken ilk hedefimiz ligde tutunmaktı. İstanbulspor maçında skoru 4-0’dan 4-3’e getirmemiz gerçekten çok iyiydi, belki 5 dakika daha olsaydı daha farklı olabilirdi. Burada oynadığımız Altay maçında da çok iyi bir performans gösterdik. Tüm oyuncuları bu nedenden ötürü teşekkür ediyorum. Şimdi ilk yarıda Oltan’ın pozisyonunun yüzde 100 penaltı olduğunu bütün yorumcular söylediler. Onun dışında bariz bir gol gitti. Buna rağmen berabere kaldık. İlk maçta mağlubiyet, ikinci maçta beraberlik, üçüncü maçta galibiyet bizi çok memnun etti. Hem oyuncuların kendilerine olan güveni gelmiş oldu. İnşallah Bolu maçında da galip gelerek bu seriyi sürdürmek istiyoruz. İlk hedefimiz ligde tutunmak, çünkü bu takımların çoğu Süper Lig görmüş takımlar, oyuncuların büyük bölümü Süper Lig oyuncuları, ama biz baştan beri söylüyoruz. Bizim Bölgesel Amatör Lig’den bu yana oyuncularımız var. 2 oyuncumuz BAL’dan beri oynarken, diğer oyuncular 3. ve 2. Lig’den beri aynı takımda oynuyorlar. Bu bizim oturmuş bir takım olduğumuzu gösteriyor. Ben daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Ayaklarına ve yüreklerine sağlık” diye konuştu.